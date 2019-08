Tilburger aangehouden onder invloed van drugs en met grote hoeveelheid wiet in de auto

Verdachte van reeks branden in Tilburg blijft vastzitten

11:10 TILBURG - Een 43-jarige man uit Tilburg blijft voorlopig vastzitten op verdenking van een reeks brandstichtingen. Die vonden in de nacht van 1 augustus plaats in de wijken Goirke, Hasselt en Groeseind. Daar vlogen binnen twee uur tijd op verschillende plekken onder meer een auto, scooters en een caravan in brand.