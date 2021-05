Tilburger aangehouden op verdenking van stalken, bedreigen en mishandelen

Oplichter Sunny van L. zo gevaarlijk voor de maatschap­pij, dat het hof zijn naam gaat publiceren

13 mei MOERGESTEL/DEN BOSCH - De maatschappij moet worden gewaarschuwd tegen oplichter Sunny van L. uit Moergestel, vandaar dat het gerechtshof in Den Bosch de opmerkelijke stap zet om zijn naam te publiceren. De man is ook in hoger beroep veroordeeld tot dertig maanden celstraf. Dat ging over de periode tussen 2007 en eind 2009 waarin hij verschillende bedrijven voor tonnen heeft opgelicht.