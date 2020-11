Tilburger aangehouden voor bezit vuurwapen

De agenten zagen de man vrijdagmiddag in de wijk Stokhasselt, waarop het Arrestatieteam werd ingeschakeld. De verdachte werd vervolgens in diezelfde wijk aangehouden. Na de aanhouding deed de politie onderzoek in de woning van de verdachte in de wijk ’T Zand. Hier werd inderdaad een vuurwapen aangetroffen. De man blijft voor nader onderzoek en verhoor in de cel.