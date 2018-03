Tilburger aangehouden voor mislukte inbraak

'Hoogste tijd voor nieuw erfgoedbeleid in Hilvarenbeek'

9:08 HILVARENBEEK - Het is hoog tijd voor een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid in Hilvarenbeek. Dat stelt de Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen in een adviesnota die het aan de Beekse politiek heeft overhandigd. In het document doet de heemkundekring een groot aantal aanbevelingen voor een nieuwe erfgoednota.