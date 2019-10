Tilburger aangehouden wegens fysiek geweld tegen zijn moeder

Blokhoofd Sindorff, daags voor bevrijding Tilburg geveld

10:40 TILBURG - Daags voor de bevrijding van Tilburg komt ‘blokhoofd’ Jan-Karel Sindorff om het leven in de prof Dondersstraat. Textielfabrikant Cees Wouters - plaatsvervangend blokhoofd in die wijk - is diens graf altijd blijven eren. Zoon Igno vertelt erover in het pakhuis van Textielververij Broekhoven dat nu wordt omgebouwd voor appartementen.