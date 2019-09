Tilburger Ali gevreesd: ‘de Frenkie de Jong van het petanque’

Opzettelij­ke aanrijding Leende eist na dag vijfde slachtof­fer: ‘Harm viel ineens op de grond’

8:59 LEENDE / KAATSHEUVEL - Meer dan 24 uur nadat een auto zondagmiddag het publiek inreed bij een autocross in Leende is een vijfde slachtoffer gevallen. Harm Traa (50) uit Kaatsheuvel is met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij maandag aan het begin van de avond buiten bewustzijn raakte.