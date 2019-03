Tilburger bedreigt agent met mes: 'Kom dan!’

Paal op het fietspad: ‘Netjes gedaan hoor’, zegt slachtof­fer in het gips

12:12 MOERGESTEL - Duim in het gips, elleboog ingezwachteld. Bril kapot, fiets stuk, kleren gescheurd. Dat is voor Jannie Vogels uit Diessen het gevolg van wat een dronkemansactie geweest moet zijn: een paal met een parkeerbord dwars over het fietspad leggen.