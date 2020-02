Tilburger bekent plots ramkraak: bloed zat op vitrine van juwelier in Sleeuwijk

VIDEO Operazange­res én komiek: Sanne Vleugels uit Tilburg winnaar Ad Vinken­prijs

15:41 TILBURG/UPDATE- De Tilburgse operazangeres Sanne Vleugels(25) is winnaar van de Ad Vinkenprijs 2019. Dat is een breuk met het verleden. De prijs, een bedrag van 2.500 euro, is deze keer een aanmoediging voor een jong talent uit de stad.Sinds 1989 werd de prijs telkens uitgereikt aan Tilburgers die hun sporen verdienden op het gebied van kleinkunst of omdat ze langdurig een bijdrage leverden aan de culturele uitstraling van de stad.