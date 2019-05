Tilburger betaalt al maanden niet voor leaseauto en wordt aangehouden

Man rijdt zonder rijbewijs in gestolen auto van Tilburg naar Breda en wordt aangehou­den na wilde achtervol­ging

11:19 TILBURG/BREDA - Een 23-jarige man, die in Breda verblijft, is zaterdag rond 16.50 uur op het Minervum in Breda aangehouden, omdat hij in een gestolen auto reed. Dit gebeurde na een achtervolging vanuit Tilburg. Agenten kwamen hem op het spoor door een ANPR hit (Automatic NumberPlate Recognition).