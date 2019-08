Tilburger brak oogkas van vriendin: eis dertig maanden cel

Makers­fonds Tilburg: veel meer aanvragen dan dat er geld is

9:03 TILBURG - Het Makersfonds dat Tilburg in het leven heeft geroepen is flink in trek. Opnieuw zijn er veel meer aanvragen van kunstenaars dan dat er geld beschikbaar is. Tilburg stelde voor dit jaar tweemaal een ton beschikbaar. In totaal zijn 106 aanvragen bij de gemeente ingediend met een waarde van 721.300 euro.