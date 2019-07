Tilburger die met jachtgeweer schoot zit nog steeds vast, man zorgde al jaren voor overlast

VIDEO Tilburgse Kermis: in de oorlog stond de mallemolen stil

11:12 TILBURG - In de oorlog moest Tilburg zijn kermis missen. Bij Willem II was in 1942 een kleine kermis, de voetbalclub was jarig. In 1944, het bevrijdingsjaar, was een bescheiden kermis. Een stap terug in de tijd.