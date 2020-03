Tilburger die verdacht wordt van betrokkenheid bij dood man in Hoefstraat blijft langer vastzitten

Rechter overtuigd van schuld: man overviel snackbar om in cel te komen

13:35 BREDA/TILBURG - Ook wat de rechtbank in Breda betreft, is de gewapende overval op de Tilburgse snackbar Lucullus in 2015 opgelost. Een 30-jarige man van Somalische origine is schuldig bevonden. Hij meldde zich zelf bij de politie, maar trok later zijn bekentenis in. Hij zou bang zijn geweest voor een bende en bekende om in de cel te komen.