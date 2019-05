Tilburger dringt woning binnen en mishandelt ex-vriendin en haar ouders in Wernhout

De 40-jarige ex-vriend uit Tilburg bonsde rond 20.00 uur op de glazen achterdeur van de woning van de ouders van de vrouw. Toen de vrouw aangaf dat ze liever op een ander moment met hem wilde praten, trapte hij de ruit in.

Bij het naar binnen gaan van de woning raakte de man gewond aan zijn arm. Zijn ex-vriendin wilde het bloeden stelpen met een handdoek maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Ze kreeg twee harde klappen in haar gezicht. Ook haar ouders moesten het vervolgens ontgelden. Bovendien bedreigde hij het drietal met een mes. Met dat mes stak hij, voordat hij er vandoor ging, de banden van drie auto's in de straat lek.