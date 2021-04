Tilburger en tv-trouwambtenaar Walter Vermeer (49) overleden

Tilburger Walter Vermeer schrijft kinderboek als zoektocht naar zelfver­trou­wen bij brandwon­den

6 augustus TILBURG - Walter Vermeer is de hoofdpersoon in zijn kinderboek De jongen met het baardje. Een autobiografische bloemlezing over een ongeluk, brandwonden en de zoektocht naar zelfvertrouwen. Vermeers vrouw Chantal illustreerde met verve de uitgave.