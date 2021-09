Tilburger haalt met hoge snelheid agenten in en blijkt xtc en steekwapens bij zich te hebben

Corry is vrijwilli­ger van het eerste uur bij het Alzheimer Café: ‘Dit stukje is Alzheimer, de rest is gewoon Rien’

1 september TILBURG - Toen Corry Brekelmans als een van de eerste vrijwilligers in 2003 begon in het Alzheimer Café Tilburg, kon ze niet bevroeden dat haar man Rien de ziekte ook zou krijgen. Na verplichte sluiting in coronatijd, start het café binnenkort op een nieuwe locatie. Gelukkig: ,,Afgelopen tijd was afschuwelijk voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers.”