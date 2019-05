Tilburger heeft ruzie, vlucht en valt door raam: hevig bloedend zoekt hij naar hulp

Snelheids­dui­vel met 152 over Burgemees­ter Let­schertweg in Tilburg, rijbewijs kwijt

11 mei TILBURG - Een bestuurder is zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Tilburg. Op de Burgemeester Letschertweg reed de snelheidsduivel 152 kilometer per uur. Bijna het dubbele van het toegestane maximum: 80 per uur.