Tilburger is niet trots op ‘de stad’. Trots op Korvel, Besterd of Noord: dát bestaat

Vernieuwde Eenhoorn van start met de handrem erop

3 september DIESSEN - En weer heeft Jac Linnemans van dorpscoöperatie Wij-wel een briefje moeten sturen aan alle sponsors en andere mensen die begaan zijn met ontmoetingscentrum De Eenhoorn dat de opening is uitgesteld. Afgesteld is misschien een beter woord, denkt Linnemans. ,,We balen hier enorm van, maar we durven het niet aan.”