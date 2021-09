Tilburger is volgens hulpverlener ‘misschien een rare snoeshaan, maar in drugshandel doet hij niet’

DEN HAAG/TILBURG – Burgemeester Theo Weterings hield bij de Raad van State keihard vast aan zijn voornemen om de woning van een 28-jarige Tilburger voor drie maanden te sluiten.Aanleiding is een reeks incidenten, waaronder een schietpartij in de woning en het aantreffen van harddrugs op de salontafel (53 XTC-pillen en 8 gram MDMA).

Verder is er volgens de raadsman van de burgemeester een waterval van klachten uit de buurt over het verdachte gedrag van de man. Volgens diens raadsman en een hulpverlener van Het Houvast zijn de klachten grotendeels onterecht en heeft hij niets met de aangetroffen harddrugs te maken, laat staan dat hij zou dealen.

,,Hij mag dan een rare snoeshaan zijn, maar in drugs handelen doet hij niet. De drugs zat in een papieren zak en is waarschijnlijk achtergelaten door twee bezoekers die betrokken waren bij de schietpartij. De man heeft heel veel problemen, maar hij vormt zeker geen gevaar voor zijn omgeving”, zei de hulpverlener van Het Houvast.

Die vreest dat de sluiting van de woning funest zal uitpakken voor de gezondheid en stabiliteit van de man. Die kampt met psychosociale – en verslavingsproblemen. Hij kan volgens diens begeleider van Het Houvast niet in een groep aarden, waardoor tijdelijke noodopvang niet mogelijk is. Wat dan wel? Daarover steggelden de partijen en rechter-staatsraad Hanna Sevenster een groot deel van de spoedprocedure in Den Haag. Sevenster benadrukte dat die vraag een cruciale rol zal spelen bij haar beslissing of de woning al dan niet tot aan de bodemzaak later dit jaar, of in 2022 open kan blijven.

Helemaal mis

Eerder zag de bestuursrechter in Breda geen probleem in het sluiten van de woning voor drie maanden. Die woog mee dat er in 2019 in een andere woning van man ook al harddrugs waren aangetroffen. De 28-jarige Tilburger zou zou volgens Weterings raadsman tijdelijk opgevangen kunnen worden bij opvanginstelling Traverse. Maar volgens de hulpverlener is dat niet mogelijk, omdat er een wachtlijst is voor individuele opvang van minstens een half jaar.

,,En mijn cliënt kan helemaal niet in een groep functioneren. Dan gaat het helemaal mis. Normaal lijdt hij al onder stress en angsten, maar in een groep slaat hij zeker door. Hij moet in zijn woning blijven. Bovendien is de kans groot dat de huurbaas de huur direct opzegt als de burgemeester de woning mag sluiten. Dan gaat hij zwerven op straat en gaat het helemaal mis. Dan komt de begeleiding ook in gevaar.”

Volgens de raadsman van de burgemeester is er wel plaats bij Traverse. ,,Ik zal bovendien de burgemeester vragen om Traverse te bellen om zo wat druk te zetten. Desnoods kan hij ook een paar maanden in een vakantiewoning. Ideaal is het allemaal niet voor de man, maar nu is het ook niet ideaal voor de buurt. En dat is ook een belangrijke taak van de burgemeester, om voor rust en orde in de wijk te zorgen.”

Die voegde er nog aan toe dat er recent ook nog eens illegale prostitutie in de woning is ontdekt. Rechter Sevenster zei binnen twee weken te beslissen of de man tot en met de bodemuitspraak in de woning kan blijven zitten, of dat de burgemeester hem er toch uit mag zetten.