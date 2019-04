Tilburger Joris Heesakkers koninklijk onderscheiden voor inzet voor kanopolosport

Nergens in Nederland zo warm als in Brabant: 26,6 graden in Volkel gemeten

16:59 Nergens in Nederland is de temperatuur op Tweede Paasdag zo zomers als in Brabant. In Volkel is 26,6 graden gemeten, meldt Weerplaza. Vergeleken met de temperatuur op de wadden, die soms niet boven de 20 graden uitkomt, lijkt het in Brabant wel juli.