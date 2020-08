Tilburger knalt met auto tegen boom in Biezenmortel

In Poppel ga je op café plassen met mondkapje op: ‘Als je hier logica op los laat, ben je spoor snel kwijt’

1 augustus POPPEL - Verscherpte maatregelen bij de zuiderburen of niet, het is druk dit zonnige weekeinde in Poppel. Ook nu gingen Nederlanders de grens over voor een bezoekje aan frietkot, bierschuur en pompstation. Maar moeten zij nu allemaal twee weken in vrijwillige quarantaine?