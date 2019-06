Tilburger krijgt 5 jaar cel voor drugshandel en witwassen, ook zoon en medeplichtige achter tralies

De drie mannen werden in augustus 2018 aangehouden na een inval in een woning aan het Visserijplein en een bedrijfspand aan de Siriusstraat in Tilburg. Daar werden ruim anderhalve kilo crystal meth, xtc-pillen, MDMA, amfetamine en grondstoffen voor het maken van synthetische drugs aangetroffen, evenals twee vuurwapens. In de woning van hoofdverdachte Jan van den H., voormalig lid van motorclub Satudarah en mede-oprichter van No Surrender, werd bovendien 25.000 euro in cash aangetroffen.