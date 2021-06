Tilburger krijgt cel en taakstraf voor betasten van slapende collega

‘Alles wat we fijn kunnen snijden, snijden we fijn’: Carpaccio Club opent zaak aan de Korte Heuvel

9 juni TILBURG - Bij het zien van de naam zal het geen verrassing zijn: bij de nieuwste horecazaak van de stad is het carpaccio wat de klok slaat. Of het nu van de runderlende is of een vegan carpaccio van rode en gele biet. Maar het is meer dan dat. ,,Je kunt straks ook aan de bar hangen om te borrelen, zodra het weer mag.”