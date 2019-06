Tilburger krijgt cel en tbs voor vuistslag bij verkeersruzie

De straf die de man krijgt is veel lager dan de geëiste twaalf maanden cel . Dat komt omdat de rechtbank vond dat een vuistslag in het gezicht niet per se een poging tot zware mishandeling is, zoals de officier vond. De rechtbank vond dat een mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Het vrouwelijke slachtoffer reed vorig jaar op 31 mei door de Tilburgse Pagestraat toen ze werd opgeschrikt door een gil. Daarop stopte ze, om te kijken of ze misschien iemand had aangereden of afgesneden. Dan kon ze in elk geval nog helpen of sorry zeggen. Toen ze uitstapte werd ze echter meteen geslagen.