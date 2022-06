Tilburger krijgt taakstraf en opname voor behandeling aan seksverslaving

De rechtbank in Breda bestrafte hem maandag, omdat hij drie keer in het openbaar had staan masturberen. Dat gebeurde vorig jaar op de de Schouwburgring, bij een bushalte aan de Stappegoorweg in Tilburg en in de Galileilaan in Dordrecht. Ook filmde hij iemand stiekem tussen de benen. Eerder werd hij al eens veroordeeld vanwege een verkrachting. Dat was vier jaar geleden, toen hij een vrouw in Rijen midden in de nacht de bosjes in trok.