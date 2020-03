Tilburger loopt door glazen deur om met ex te praten, ‘dat maakt wel indruk’

Verboden voor Chinezen en Italianen? La Trappe draait streng deurbeleid terug: ‘Was niet vriende­lijk’

16:17 BERKEL-ENSCHOT - ‘Ben je in China of Noord-Italië geweest? Dan is toegang tot het Proeflokaal en de brouwerij verboden’, stond voor even op het raam van de brouwerij van La Trappe in Berkel-Enschot geplakt. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Zeker niet bij broeder Isaac, de directeur van de brouwerij: ,,Ik heb het personeel teruggefloten, omdat we natuurlijk niet zomaar iedereen willen weigeren uit angst dat ze ergens zijn geweest.”