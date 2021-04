Tilburger maakt film over de bizarre mix van je zoekgeschiedenis

TILBURG - Wat gebeurt er als de gadgets en apparaten in huis zich tegen je keren? De Tilburgse filmmaker Guust Mulder presenteert vrijdagavond met ‘Home’ zijn nieuwe korte film. Vanwege de coronamaatregelen niet in de bioscoop, maar via een livestream.

,,De film gaat over Dirk, een single man van in de veertig die zijn saaie leven opvult met materiële dingen, zoals gadgets en apparaten in huis”, vertelt Guust Mulder (31) over zijn korte film van dertien minuten. ,,Op een avond komt hij thuis en keren de apparaten zich tegen hem en chanteren hem met materiaal wat hij zelf gefilmd en opgenomen heeft.”

,,Het is een combinatie tussen shockeren en humor. We denken altijd dat apparaten superintelligente wezens zijn en dat zij ons wat leren. Maar als het andersom is en zij leren van wat wij op internet zetten, wat soms niet het meest intellectuele is, kan het een losgeslagen beest worden. Dat is de twist, Dirk belandt in een bizarre mix van zijn zoekgeschiedenis, tot de vlaflip op zijn boodschappenlijstje aan toe.”

Deur niet uit

Mulder had het idee al in zijn hoofd voordat corona zich aandiende. ,,Toen de lockdown kwam bleek mijn eigen huis de perfecte locatie om de film op te nemen. Het is helemaal hier gefilmd en ik heb zelf de montage gedaan. De mensen die verder betrokken waren kwamen naar mij toe, waardoor ik letterlijk de deur niet uit hoefde.”

De première behelst geen feestje in een bioscoop, maar een livestream voor belangstellenden. ,,Ik heb overwogen om te wachten met het uitbrengen van de film, maar dan gaat het minder leven. Alle gasten komen in een soort Teams-vergadering, met daarbij een link naar de film en interviews met de hoofrolspelers en de cameraploeg, als een soort televisieprogramma.”

De stream komt vanuit de studio van Full Frame in Plan-T, waarvoor Mulder ook commercials en bedrijfsfilmpjes maakt. ,,Naast eigen geld hebben zij de film meegefinancierd. Door corona heeft Full Frame nu een eigen studio gebouwd, dus dat kwam goed uit.”

Thema

Met ‘Home’ lijkt Mulder enigszins terug te grijpen op het thema van zijn vorige korte film ‘Alarph’. ,,Ik zoek het niet bewust op, maar wat techniek en moderne intelligentie met ons doet is toch iets wat terugkomt. Ik sta niet perse op het standpunt dat het allemaal niets is, maar het is wel een inspiratiebron. We weten allemaal niet precies hoe ons leven daardoor wordt beïnvloed. Sinds vorig jaar heb ik zelf Google Home. Op een avond begon dat uit het niets tegen me te praten. Dan begint mijn fantasie te werken.”