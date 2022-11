Tilburger Martijn Crins rekent af met trauma en revancheert zich als cabaretier: ‘Ben er eindelijk klaar voor’

met video Piet (84) kookt eens per maand voor ‘oudere jeugd’ in zijn dorp: ‘Soms is het pezen, maar fijn om bezig te zijn’

BIEST-HOUTAKKER - Bij het Kookpunt in Biest-Houtakker zwaait een 84-jarige kok de scepter in de keuken. Piet Kuijpers slaat al dertien jaar geen editie over. ,,Iedereen van 55-plus is welkom. Ik kook voor de oudere jeugd.”

3 november