Tilburger Michiel van der Kley ontwerpt grootste betonnen 3D geprinte fietsbrug ter wereld

Wethouder Rolph Dols uit Gilze en Rijen vindt overstap naar Tilburg 'Gaaf’

7:05 TILBURG/GILZE EN RIJEN - Wethouder Rolph Dols (CDA) van Gilze en Rijen volgt in mei de Tilburgse wethouder Erik de Ridder op die dijkgraaf wordt. Dols neemt de portefeuilles zorg, welzijn, gezondheid en sport over. Vorig jaar begon hij aan zijn derde periode als wethouder. ,,Toen ik het maandag hoorde was mijn eerste reactie: ‘Gaaf’.”, zegt Dols. Het CDA in Gilze en Rijen is verrast, maar begripvol.