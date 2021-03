Tilburger mishandelde meerdere vrouwen: ‘Wie weet hoeveel slachtoffers hij nog meer maakte?’

Het is stil in het ‘Polenhotel’ dat een deel van de Tilburgse wijk De Blaak niet zinde

17 maart TILBURG - De commotie in de aanpalende wijk De Blaak is geheel aan hen voorbij gegaan. Die is ook al van twee jaar geleden. Sinds kort verblijven de eerste 85 Poolse arbeidsmigranten in een kantoorpand aan de dr. Hub van Doorneweg. Daar is alles nog nieuw. En stil. Maar het is het waard: ,,Ik ben hier om mijn toekomstdroom uit te kunnen laten komen.”