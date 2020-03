Tilburger moet 1,5 jaar brommen voor bezit van 4 kilo coke en heroïne

Vrouw is vijfde coronazie­ke in Loon op Zand, bekende van eerste slachtof­fer

16:31 LOON OP ZAND - Opnieuw is in de gemeente Loon op Zand een coronapatiënt gemeld door het RIVM. Het inmiddels vijfde slachtoffer is een vrouw en een bekende van de 56-jarige man, bij wie vorige week de allereerste besmetting in ons land werd vastgesteld.