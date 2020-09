Tilburger moet muur afbreken die gemeente ‘niet zo mooi vindt’

Geen corona­kramp bij college Tilburg, ‘We willen de stad in beweging houden’

4 september TILBURG - In een vooruitblik op de begroting 2021 laat het college zien dat Tilburg niet in een corona-kramp schiet. Koers vasthouden, zo luidt het credo. ,,De ambities uit het bestuursakkoord blijven overeind. We willen de klus afmaken”, aldus wethouder Berend de Vries (D66).