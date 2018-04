Tilburger ontloopt oude Turkse drugsstraf

Vanwege de diplomatieke verhoudingen is het normaal om een verzoek in behandeling te nemen. De officier van justitie vroeg de rechtbank twee weken geleden om een jaar celstraf op te leggen, waarvan het grootste deel voorwaardelijk.

De rechtbank was het daar mee eens en rekende in het voordeel van de Tilburger mee dat het misdrijf al 26 jaar geleden is gepleegd. Het onvoorwaardelijke deel van de celstraf (63 dagen) heeft hij na zijn aanhouding in 1992 al in Bulgarije in voorarrest uitgezeten.