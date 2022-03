Tilburger Peter van Gils (72) zoekt zijn halfbroer Paul, hij zag hem voor het laatst op begrafenis van hun vader in 1965

Peter van Gils is opgegroeid in Tilburg, aan het Piusplein, samen met twee zussen. Zijn moeder was ziek, ze had MS en zijn vader, ja, over hem doen veel verhalen de ronde. Onder meer over zijn verzetsdaden. Zo zou hij tijdens de oorlog met zijn maten in Duits uniform de Mercedes van nazipoliticus Seyss-Inquart hebben gestolen toen die zat te eten bij hotel Riche op de Heuvel. Ook kreeg hij een oorkonde van de Amerikaanse generaal Eisenhower voor het in veiligheid brengen van gestrande piloten. Een minstens zo groot raadsel was de zoon die pa Van Gils met een andere vrouw in Tilburg had gekregen.