Tilburger Rashed droomt van Syrische zeep ‘Made in Holland’

Bij de grote stad Al-Hasaka had de familie van Rashed Abdulghafour een kantoenplantage met landerijen, waar ze ook generatie op generatie zepen maakten. Blokken met daarin goud of parels voor als mensen trouwden, met houtskool tegen acne, met geitenmelk, maar ook met saffraan, kruidnagel olijfolie of groene thee. Allemaal biologisch.



,,Meer dan 200 jaar, tot zeker vijf generaties terug, maakte we zeep voor familie en vrienden”, vertelt Rashed. ,,Zeep in de Syrische cultuur is erg, erg oud. Meer dan 2000 jaar. De zeep van Aleppo staat hoog aangeschreven.” Sterker nog: het zeepblok zoals we dat in het Westen kennen werd in de negende eeuw geïmporteerd uit het Midden-Oosten, waar in steden als Aleppo en Damascus een lucratieve zeepindustrie ontstond.