Tilburger rijdt al stuntend door rood op gestolen fiets

Tilburgse dansgroep Vloeistof op tournee naar India

10:08 TILBURG - Het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof is uitgenodigd voor optredens op twee festivals in India. De dansers vertonen eind november de voorstelling ‘We wachten op de grens’ in New Delhi bij het Natya Ballet Dance Festival en in Chandigarh op de Morni Hills Performance Art Biënnale.