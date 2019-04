Tilburger Robert Hendrix (27) lijkt volkomen onschuldig slachtoffer brandstichting in Rotterdam

De alleenstaande man uit Tilburg woonde op de tweede verdieping. Na een studie applicatiebeheer had hij een baan gevonden als systeemmanager. Als hobby deed hij aan gamedesign. Zijn ouders vinden het belangrijk dat iedereen weet hoe hij was: collegiaal, eerlijk en altijd bereid om mensen te helpen. Hij had veel vrienden. De brand - die vermoedelijk is aangestoken - ontstond op de eerste etage. De politie heeft sporen gevonden dat daar illegaal werd gegokt en vermoedt een verband met de brandstichting.

Gewond

Hendrix was op het moment van de brand alleen in het pand en werd verrast door het vuur. Hij zag geen andere uitweg dan uit het raam te springen waarna hij zwaar gewond raakte. Mensen die hem te hulp schoten konden weinig meer voor hem doen. Hendrix overleed later aan zijn verwondingen en de val uit het raam.



Een goede bekende verklaarde eerder dat Hendrix verhuisplannen had. Hij wilde weg omdat hij zich na een aantal incidenten niet meer veilig voelde in het huis.



De politie is bezig alle bewakingscamera's uit de omgeving te analyseren. Volgens een woordvoerder is dat 'een hele puzzel’ omdat het zaterdagmiddag druk was aan de Hilledijk. Mensen uit de buurt worden opgeroepen zich te melden als zij mogelijk iets hebben gezien in de straat of personen uit het pand zagen lopen.