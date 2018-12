Tilburger Ruud Dimmers maakt prijswinnende racesite: ‘Het is een soort van gezonde verslaving’

TILBURG - Twee jaar geleden zat Ruud Dimmers nog alleen op zijn zolderkamertje in Tilburg stukjes te tikken over Formule 1. Inmiddels heeft hij een kantoor in Eindhoven, drie journalisten in dienst, miljoenen bezoekers per maand en twee prijzen in de wacht gesleept met zijn website Racingnews365.

De interesse voor Formule 1 is bij Ruud ongeveer 25 jaar geleden gekomen. Als supporter van de huidige ‘buurman’, het kantoor ligt op een steenworp afstand van het PSV stadion, werd er altijd voetbal gekeken. ,,Na Studio Sport kwamen de reportages over die ‘dure dinky toys’ zoals Mart Smeets ze noemde, en ja ik vond dat wel interessant. Toentertijd was er nog geen internet dus ik verzamelde alle informatie door middel van krant en tv. Als mijn vader ergens in de trein de Telegraaf las dan nam hij voor mij het Formule 1 katern mee. Zo verzamelde ik zo veel mogelijk informatie. Sindsdien heb ik nog maar 1 Grand Prix gemist.’’

Het is voor Dimmers dus allemaal begonnen als een hobby, Dimmers begon vier jaar geleden zijn eigen website over Formule 1. Inmiddels heeft Ruud er zijn werk van gemaakt en is hij er zeven dagen in de week mee bezig. ,,Ik kreeg van een hele hoop mensen de opmerking dat wanneer je van je hobby je werk maakt je geen hobby meer hebt. Daar zit misschien wel iets in maar ik ga nog iedere dag met plezier naar mijn werk. Ik zou het ook niet meer drie weken kunnen loslaten. Het is een soort van gezonde verslaving.’’

En dat harde werken heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Racingnews365 trekt miljoenen bezoekers per maand en aan die groei lijkt binnenkort nog geen einde te komen. Voor Dimmers is het duidelijk waar dat door komt. ,,Drie letters, Max.’’, lacht Ruud. ,,Verstappen is echt een coureur met onwijs veel talent en hij heeft de sport ook echt veranderd. Niet alleen voor Nederland maar ook voor de rest van de wereld.’’

Niet alleen de sport maar ook de aandacht voor Formule 1 is volgens Ruud veranderd. ,,Vijfentwintig jaar geleden moest ik in de krant op zoek naar een heel klein artikel over de formule 1 dat vol stond met fouten. Nu is er één Nederlander die succesvol is en heel Nederland is geïnteresseerd terwijl er vroeger, bij wijze van spreken, niemand naar om keek. Dat is dan ook wel weer Nederland, winnen doen we met z’n allen maar verliezen doe je in je eentje. Max doet het goed, daarom is formule 1 nu zo populair.’’

Door die populariteit zijn er steeds meer grote mediabedrijven die zich bezighouden met Formule 1. Toch weet Racingnews365 zich te onderscheiden en heeft het de prijs voor beste én populairste sportwebsite van 2018 in de wacht gesleept. ,,Ik denk dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Of je nou een beginnende fan bent, een eenmalig bezoeker of een die hard Formule 1 fan. Natuurlijk zijn er bedrijven waar een grote miljonair achter zit, die hebben geld. Maar wij zijn uniek.’’