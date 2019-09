Tilburger Ruud Hermans wint The Voice Senior 2019

TILBURG - De Tilburgse Ruud Hermans mag zich na vanavond de winnaar van The Voice Senior 2019 noemen. Met een cover van Adele en met zijn eigen nummer ‘Everybody Falls In Love Again’ versloeg hij de andere kandidaten.

De countryzanger werd door het publiek gekozen tot winnaar van de talentenjacht. Dat werd vrijdagavond live bekendgemaakt in de talkshow Beau. Naast de eer, wint Ruud ook een optreden in het Ziggodome en een eigen singel.

Tijdens het eerste onderdeel van de finale, de battle, zong Ruud het nummer ‘Make You Feel My Love’ van Adele. Hiermee schakelde hij teamgenoot Joke Tromp uit. Later zong hij zijn zelfgeschreven nummer ‘Everybody Falls In Love Again’. Dat was volgens zijn coach - Ilse de Lange - dé reden waarom mensen op hem moesten stemmen.

Hits en een radioprogramma

In de vorige aflevering - de knock-outs - schakelde hij Mister Philly en Ruud Heine uit. Hierdoor plaatste hij zichzelf in de finale. Dat de Tilburger het zo ver heeft geschopt is niet vreemd. Hij had ooit een hit met The Tumbleweeds: ‘Somewhere between’. Daarnaast stond hij al vaker op het podium - waaronder met Ilse de Lange - en presenteerde hij het radioprogramma ‘Country Time’ bij de KRO.

Ruud Hermans was flink vertegenwoordigd in het publiek. Hij nam maar liefst 39 familieleden en vrienden mee. Zijn dochter, die in Spanje woont, kon er helaas niet bij zijn. Althans, dat dacht Ruud, maar later kwam ze als verrassing het podium oplopen.

