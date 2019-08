Tilburger scheldt agenten uit en krijgt boete van 350 euro

Gastrobar Rix voor het eerst open: ‘Het voelt toch wel bijzonder, écht iets van mijzelf’

15:21 Do 22 aug: Gedurende zijn loopbaan in ‘het Tilburgse’, werd Ricky Spijkers al getipt als veelbelovend kok. Vandaag opent de 31-jarige zijn eigen zaak aan het Piusplein. ,,Ik moet me inhouden anders staan er 200 gerechten op de lunchkaart.”