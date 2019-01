Tilburger steekt vriendin met mes: 90 dagen cel en taakstraf

Ook kreeg de man een taakstraf opgelegd van 120 uur plus een extra lange proeftijd van drie jaar. In het vonnis wijst de rechtbank erop dat het slachtoffer erg bang van hem is geworden, zeker nu hij weet waar zij werkt. Hij is al eens eerder bestraft voor huiselijk geweld tegen haar. Anderzijds wordt de kans op herhaling gering geacht omdat de problematische relatie is beëindigd. Hij moet het slachtoffer vijfhonderd euro smartengeld betalen. De eis was vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk.