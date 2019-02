Tilburger vecht dwangsom aan die hij kreeg voor rijden met inbrekersspullen in auto

De auto waarin de Tilburger zat werd in 2017 aan de kant gezet omdat de politie het voertuig opvallend vond rijden. In de auto werden een schroevendraaier, trektang en werkhandschoenen aangetroffen. De Tilburger was bijrijder. In september 2014 was hij aangehouden door de politie met gestolen spullen en inbrekerswerktuig in de auto. Daarvoor is de man veroordeeld maar hij is naar de Hoge Raad gestapt. Volgens de gemeente is het niet zo dat iedereen met een gereedschapskist in de auto een dwangsom krijgt. Maar er moet wel een goed verhaal bij zitten, zegt de woordvoerster.