Tilburger vrijgesproken van verkrachting ‘manipulatief meisje’

Het meisje zou in een park in Goirle zijn verkracht nadat ze met de man had afgesproken. Daarbij zou hij haar in de bosjes hebben gedwongen. De man zei nadat hij was opgepakt eerst dat hij het meisje niet eens kende en dat hij nooit in Goirle was geweest. . Terwijl hij de vrouw op 10 oktober 2019 zelf bij een zorginstelling in Goirle had opgehaald. Hij verklaarde dat hij zich haar niet meer kon herinneren toen de politie hem een halfjaar later aan de tand voelde. Daarop stelde hij dat hij het meisje was vergeten in de grote hoop seksdates die hij in die tijd had.