Tilburger werd klimaatactivist voor z'n kinderen: ‘Hun toekomst is niet meer veilig’

Vijf jaar zat hij ‘tussen de luiers’. Alle aandacht ging naar de zoons Ducco (4) en Lasse (6). De verhitting van planeet aarde, dié zorg had Anders Lind even losgelaten. Tot hij in de zomer van 2018 in nieuwe wetenschappelijk onderzoeken dook. ,,Ik ben me wezenloos geschrokken, zoveel erger was het in de tussentijd geworden.”