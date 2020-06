Tilburger ‘zat enorm onder de duim en had wel 1700 keer ruzie’ met zijn ex: werkstraf geëist voor huiselijk geweld

Dronken vrouw wil niet betalen en slaat medewerk­ster van supermarkt en agent

12:19 TILBURG - Een 34-jarige vrouw uit Veldhoven is dinsdagmiddag in het kantoor van een supermarkt op het Frans van Spaendonckplein in Tilburg compleet door het lint gegaan nadat ze op diefstal was betrapt. Ze sloeg een medewerker van de winkel en een agent in het gezicht.