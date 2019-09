Tilburgers Arno en Ingrid huren een loods om hun enorme verzameling Playmobil op te slaan: ‘Het stond tot aan het plafond’

Het echtpaar in de wijk Koolhoven kan van het speelgoed geen genoeg krijgen. ,,Wij staan bekend als het Playmobil-koppel in de buurt. Omwonenden vragen vaak wanneer een nieuwe creatie voor het raam komt te staan.”

De enorme verzameling staat in alle hoeken en kastjes, verspreid over de woonkamer. Van kleine poppetjes tot enorme creaties, overal is Playmobil te zien. ,,Wacht, ik schuif deze twee stoelen even weg, dan kan je in ons nieuwe diorama kijken”, zegt Ingrid. ,,Het gevoel dat we als kind hadden toen we met Playmobil speelden, hebben we nog steeds. Elk vrij uurtje houden we er ons mee bezig. We hebben ook onze kinderen ermee besmet.”

Sinds juni huren ze een loods om de enorme hoeveelheid Playmobil die ze in de loop der tijd bijeen brachten te stallen. ,,Op een gegeven moment moesten we de dozen Playmobil wegschuiven om tv te kunnen kijken. Het stond tot aan het plafond toe opgestapeld.”

Ingrid is al 42 jaar intensief verzamelaarster van Playmobil. Arno heeft ook altijd een fascinatie voor het speelgoed gehad. Hun eerste miniatuur was een winkelcentrum ter grootte van één bij twee meter. Inmiddels heeft het echtpaar diorama’s van 54 vierkante meter gebouwd. ,,Wij vullen elkaar perfect aan. Arno is van de bouwtechnieken en ik van de details.”

Dure hobby

Arno en Ingrid Vermolen worden vanuit alle windstreken gevraagd om hun Playmobil-diorama’s op beurzen tentoon te stellen. ,,Het hoeft niet allemaal groter, we willen ons meer gaan richten op de details. Mensen kunnen er uren naar kijken en zien steeds weer nieuwe dingen.” Geld krijgen ze er niet voor. ,,Het is een dure hobby. Niet alleen het verzamelen maar ook het vervoeren en tentoonstellen kost een hoop geld.” En tijd: ,,Vaak vertrekken we op donderdag zodat we twee dagen de tijd hebben voor de opbouw. Op zondagavond bouwen we weer af en op maandag rijden we terug.”

Las Vegas