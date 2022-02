Tilburgers bespreken via Encrochat drugshandel en worden opgepakt

Jaar cel en tbs voor steekpar­tij IJskelder­straat Tilburg

BREDA – De rechtbank in Breda heeft één jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 33-jarige Tilburger. Die stak op 28 juli vorig jaar een huisgenoot met een mes in de IJskelderstraat in Tilburg. Het slachtoffer werd hoog in de buik geraakt, vlak onder het borstbeen.

8 februari