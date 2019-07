Tilburgers die huis zagen uitbranden kunnen voorlopig niet terug en zoeken een woning: ‘Vreselijk triest voor het gezin’

Groeten uit Ber­kel-En­schot: boek en evenemen­ten in september

10:00 TILBURG - Sinds 2003 zet stichting Straat een Tilburgse straat of wijk in de schijnwerpers en organiseert daar een reeks culturele evenementen. Onder meer de Goirkestraat, St. Josephstraat, de Tuinstraat en de Ringbanen kwamen zo aan bod. In september strijkt het evenement met als titel: ‘Groeten uit....’ neer in Berkel-Enschot.