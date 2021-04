Tilburgers gaan vermoorde Joodse stadgenoten ‘terug thuis brengen’

Duizenden mensen testen voor toegang; corona kan nog steeds het feestje bederven

25 april HAAREN - Je eigen voetbalclub vanaf de tribune weer richting de overwinning schreeuwen. Een gokje wagen in het casino of een concert bijwonen. Het kon dit weekend allemaal weer. Maar niet zonder bewijs van een negatieve coronatest. Dus begonnen deze ‘pilotuitjes’ allemaal met een bezoekje aan de snelteststraat. ,,Je moet er iets voor over hebben.”