Tilburgers missen paradijsje in Sri Lanka: ‘Wij zitten in het eerste vliegtuig dat die kant op gaat’

Hun eigen huis in Tilburg hebben Bart Damen en Marie-Louise van den Boer vorig jaar verkocht. Dus ‘logeren’ ze alweer sinds maart in bij de broer van Marie-Louise in de Reeshof. ,,We waren net een paar uur geland in Nederland toen Mark Rutte de intelligente lockdown afkondigde. Toen hadden we nooit gedacht dat het zo lang zou duren”. zegt Bart. Contact met hun nieuwe thuisland hebben ze vrijwel dagelijks via de werknemers die hun Jackland Holiday Cabanas in Sri Lanka bijhouden.