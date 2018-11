Tilburgers mogen hun eigen straat uitroepen tot vuurwerkvrije zone

pollTILBURG - Tilburgers die hun straat of buurt komende jaarwisseling uit willen roepen tot vuurwerkvrij, kunnen daarbij assistentie krijgen van de gemeente. Die stelt bewoners bordjes ter beschikking die ze op kunnen hangen. Dan moeten de buren het wel met elkaar eens zijn over dat vuurwerkvrije initiatief.

Het verstrekken van deze borden is een nieuw initiatief van de gemeente, vertelt een woordvoerder. ,,We hebben we door de gemeente opgelegde vuurwerkvrije zones gekend, zoals rond kinderboerderijen of verzorgingshuizen. Maar nu kunnen mensen dit voor het eerst zelf aanvragen.”

Tot 5 december kunnen inwoners die mee willen doen met de vuurwerkvrije buurt een aanvraag indienen, voor kerst kunnen ze dan de borden (de gemeente gaat uit van zes per gebied) ophalen. Voorwaarde vanuit het stadskantoor is wel dat inwoners samen afspraken maken en het eens worden over de afspraken in het vuurwerkvrije gebied. Het idee is dat ze ook zelf overtreders gaan aanspreken, al kan bij overlast natuurlijk de politie worden gebeld.

Discussie

Het roept wel de vraag op... brengt dit niet juist discussie teweeg in de buurt tussen pro- en anti-vuurwerkers? De gemeente denkt van niet. ,,We gaan er vanuit dat mensen het goede gesprek voeren. Daar vragen we ook naar als ze een aanvraag indienen. Dit project heeft al in andere gemeenten gelopen, bijvoorbeeld in Den Haag, en daar blijken de ervaringen juist heel positief te zijn.”

Aan het aantal vrijwillige vuurwerkvrije straten of buurten in Tilburg is vooraf geen maximum verbonden, aldus de gemeentewoordvoerder. Zelf zetten gemeente en politie rond nieuwjaar vooral in op het tegengaan van vuurwerkoverlast en het opsporen van illegaal vuurwerk. Handhavers van Stadstoezicht controleren op het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Vuurwerk afsteken mag alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.